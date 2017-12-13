Орест Сингалевич призупинив надання дозволу на викиди від використання торфу у Тернополі!

Довожу громаді позитивну інформацію про дії громади міста проти спалювання торфу у котельних міста. Мешканці прилеглих до котелень будинків самоорганізувалися та почали розбиратися на яких підставах міська влада почала впроваджувати ці проекти без погодження з людьми. З мешканців були утворені комітети спротиву. Коли почали вивчати документацію на переобладнання котелень виявилося, що то є проекти 70 років минулого століття. Жодних екологічних експертиз не було проведено. Взагалі не враховане, що усі котельні розташовані у житлових районах поруч із дитячими садочками та школами. При тому викиди шкідливих речовин, парникових газів у рази збільшуються, особливо дрібного пилу. Є таки речовини, яки викликають онкологію – пил, сажа, діоксид сірки та азоту, марганець, залізо, фтористий водень.

Коли ця інформація була піднята, міська влада не прислухалася, хоча мова їде про загрозу для здоров’я людей, особливо детей.

Наші обранці міської ради ще раз підтвердили, що вони працюють не для громади, а по поняттям, і проголосували за можливість спалювання торфу (список додається).

Влада діяла наполегливо та підтвердила, що в Україні боротьба з корупцією, є віртуальною. До сорому науковців « Інститут громадського здоров’я ім О.М. Марзєєва НАМН України” видав позитивний висновок на використання торфу у якому сказане що наслідками «будуть мати вкрай малий вплив на здоров’я мешканців м. Тернополя. Цинічно. Як що би це було у правовий державі ти «вчені» не мали би право надалі там працювати.

На підставі цього купленого заключення заступник міністра екології та природних ресурсів України п. Вакараш підписав позитивний висновок на використання торфу з багатьма порушеннями протоколу. Це при тому, що Міністр екології та природних ресурсів України п Семерак проголосив 2018 рік боротьби за чисте повітря.

У громади не залишалося вибору, вони подали до суду на скасування зазначених дозволів.

На підставі реєстрації судового позиву 12 грудня начальник Обласного управління екології та природних ресурсів п. Сингалевич підписав розпорядження про призупинення надання дозволу на викиди від використання торфу. Надалі будемо бачити що переможе корупція, чи Закон і інтереси громади.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О.Філь

12.12.2017р.