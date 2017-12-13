Хто прибиратиме дороги Тернопільщини у 2018?

Цьогорічна зима вже влаштувала для дорожників області кілька тестів. І як би вони не звітували восени про підготовку доріг, як би не стежили за прогнозом, для них ця пора року завжди настає несподівано. До кінця року балансоутримувачем мережі шляхів протяжністю 5004 км залишиться Служба автомобільних доріг Тернопільської області. А от з нового року дороги місцевого значення (їх 3519 км) перейдуть «під крило» Тернопільської обласної держадміністрації. Та чи готові до цього у відомстві?

Управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства в Тернопільській ОДА створили останнім у всій Україні. Коли в решті областей вже наповну готувались до зими, у Тернополі управління не мало ні укомплектованого штату, ні тендерної документації, ні підрядників, які обслуговуватимуть дороги взимку. Під час «круглого столу», який відбувся 2 жовтня в офісі Тернопільського осередку ВО «Автомайдан», начальник управління В.Шашкін і заступник голови ОДА О.Валов «билися в груди», що зробити це нескладно. «Автомайданівці» взяли ситуацію під контроль і за деякий час скерували в ОДА запит. Відповідь не забарилась.

– 29 листопада прийшла відповідь, з якої зрозуміло, що відповідального за стан доріг не вибрали. Тим же 29-м числом ми маємо розпорядження голови ОДА, що автомобільні дороги передають на баланс управлінню капітального будівництва, де начальник, до якого ми другий рік маємо питання, як управління може очолювати людина, яка має судимість по корупції, – розповідає голова ТО ВО «Автомайдан» Ігор Василів.

Для того, щоб прийняти на баланс 3519 км доріг, потрібно хоча би три місяці, аби їх об’їхати і побачити їхній стан, зрозуміти, куди скидати сніг, не кажучи про техніку. На те, що вантажівки під пісок і сіль облдержадміністрації позичать фермери, надії мало, адже господарники розуміють, що посипальні матеріали роз’їдають кузов, в якому влітку доведеться возити врожай.

За словами «автомайданівців», питання, хто ж прибиратиме дороги місцевого значення (3519 км) залишається відкритим. Мабуть, про відсутність снігу та ожеледиці в Тернопільській ОДА домовились десь вище.

Адріана Білецька