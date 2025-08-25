Браконьєри на Тернопільщині: екоінспектори викрили незаконний вилов риби у заповідній зоні

Працівники Державної екологічної інспекції Тернопільської області в черговий раз провели рейдові заходи на водоймах краю та виявили факти незаконного вилову риби. Під час обстеження території Касперівського ландшафтного заказника було виявлено заборонені знаряддя лову — ставні сітки, які були вилучені у встановленому порядку.

Також інспектори зафіксували порушення з боку місцевого жителя, який займався незаконним виловом риби на території природно-заповідного фонду. На порушника було складено адміністративні матеріали за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), і матеріали були скеровані до суду для притягнення до відповідальності.

Заборона на вилов раків діє з 15 серпня до 30 вересня в усіх водоймах області. За порушення цієї заборони передбачена відповідальність — від адміністративного штрафу до кримінального покарання, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

Екоінспектори наголошують, що рейдові заходи будуть продовжуватися, щоб охороняти водні біоресурси області від браконьєрів.

Закликаємо громадян до відповідальності та обережності! Бережіть довкілля і не порушуйте вимог природоохоронного законодавства!