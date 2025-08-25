Пожежа, яка могла стати катастрофою: як під Тернополем врятували два будинки та автомобіль

Сьогодні, 25 серпня, у селі Байківці на Тернопільщині сталася пожежа у житловому будинку, що ледь не призвела до масштабних наслідків. Полум’я швидко поширювалося і загрожувало перекинутися на сусідні будівлі та автомобіль. Однак, завдяки швидким і професійним діям рятувальників, вдалося врятувати дві будівлі та транспортний засіб.

Про інцидент повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області. На місце події оперативно прибули рятувальники з Тернополя та місцева пожежна команда села Шляхтинці. Спільними зусиллями їм вдалося ліквідувати пожежу до того, як вона поширилася на інші об’єкти.

Загалом на місці працювали 15 рятувальників та 4 одиниці техніки. Важливо, що під час інциденту ніхто не постраждав, а матеріальні збитки були мінімізовані завдяки швидкій реакції служб.

ДСНС Тернопільщини вкотре наголошує на необхідності дотримання обережності з вогнем. У випадку надзвичайної ситуації рятувальники закликають тернополян не зволікати і негайно телефонувати за номером 101. Ваш швидкий дзвінок може врятувати життя.