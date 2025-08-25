На заході України віряни Російської церкви йдуть хресним ходом під прапором «російського православного фашизму», який загарбники вивішують на окупованих територіях поруч з триколором.

На заході України в учасників Хресного ходу вірян УПЦ Московського патріархату, що прямують з Кам’янця-Подільського до Почаєва (Тернопільської області), помітили прапори, які були символікою підрозділів окупантів так званої «ДНР».

Про це заявив священник ПЦУ Роман Грищук.

Він зауважив, що у вірян УПЦ МП не було жодного українського прапора. Натомість суперечливий прапор, який так полюбляють бойовики і росіяни, несли чимало прихильників Російської церкви.

«На Почаїв під прапорами „ДНР“? Окупація Заходу України триває повним ходом. Саме під прапорами невизнаних республік триває хресний хід на Почаїв! Жодного прапору України! Безліч прапорів „ДНР“! Ми точно ще не в окупації», — обурився священник.

Скриншоти з відео цьогорічного хресного ходу, яке опублкував наближений до УПЦ МП пропагадистський Телеграм-канал

Грищук наголосив, що зображення Ісуса Христа на червоному фоні — зовсім ніяка не хоругва, а найсправжніша символіка російських окупантів.

«І не розказуйте мені про ікони Ісуса Христа. Це не ікона, не навіть не хоругва! Це звичайний прапор бойовиків „ДНР“, який освячували московські попи для Гіркіна-Стрєлкова, перед яким присягав на вірність Росії Захарченко (самопроголошений глава так званої „ДНР“ Олександр Захарченко, ліквідований 2018 року — Ред.) і під яким воюють ті, хто вбиває українців! Це прапор „рускава праваславнава фашизма“, під яким росіяни ідуть в бій», — наголосив священник.

За інф. ТСН