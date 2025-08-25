Захисник Володимир Начичко загинув у День Незалежності України
У боях за незалежність України загинув Володимир Валерійович Начичко, 1996 року народження, житель села Піщатинці. Повідомляють у Борсуківській громаді.
Захисник проходив службу у складі військової частини А****, був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Загинув 24 серпня 2025 року внаслідок ворожої атаки дрона-камікадзе поблизу н.п. Виїмка Донецької області.
Світла пам’ять Герою, який віддав життя за Батьківщину.
Щирі співчуття рідним і близьким.