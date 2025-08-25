Бізнес Тернопільщини спрямував майже 30 млн грн на охорону довкілля

Підприємства Тернопільської області упродовж січня-липня цього року сплатили 29,9 млн грн екологічного податку. Це на 6,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Очікувані показники надходжень перевищено майже вдвічі: до бюджету додатково надійшло близько 13 млн гривень.

Нагадаємо, що екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, який підприємства здійснюють за:

– викиди забруднюючих речовин у повітря стаціонарними джерелами;

– скиди у водні об’єкти;

– розміщення відходів (окрім безпечних, що можуть бути використані як вторсировина);

– утворення та зберігання радіоактивних відходів.

Екоподаток – це не лише фінансовий обов’язок, а й форма відповідальності бізнесу за використання природних ресурсів. Частина коштів спрямовується на екологічні програми: покращення стану довкілля, у