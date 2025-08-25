На Тернопільщині дошкільнят навчатимуть першій допомозі!

В Тернопільському районі впроваджується пілотний проєкт «Генрі – перша допомога для дітей», який реалізується Українським Червоним Хрестом на Тернопільщині за підтримки Норвезького Червоного Хреста.

Ця програма спрямована на навчання дітей першій допомозі вже з раннього віку в дошкільних навчальних закладах. Це – інвестиція у майбутнє здоровʼя та безпеку наших громадян.

Перші 24 працівниці дитячих садочків Тернопільського району вже розпочали підготовку до передачі знань своїм вихованцям. За програмою, розробленою норвезькими червонохрестівцями, та з допомогою інструкторів Українського Червоного Хреста на Тернопільщині освітянки навчатимуть дошкільнят, як надавати першу допомогу до приїзду лікарів:

при носовій кровотечі; різних травмуваннях; падінні з велосипеда чи самоката тощо.

Навчання дітей проходитимуть в ігровій формі з використанням спеціальної ляльки Генрі, мультфільмів і тематичних плакатів. Таким способом малюки швидко навчаться рятувати життя, правильно реагувати в надзвичайних ситуаціях та дбати одне про одного.

Програма «Генрі – перша допомога для дітей» – це пілотний проєкт Українського Червоного Хреста, який впроваджується в одному районі кожної з трьох обраних областей:

Тернопільської, де мешкають багато ВПО; Чернігівської, яка пережила часткову окупацію; Миколаївської, що знаходиться на межі зони активних бойових дій.

В нашій області обраний Тернопільський район для впровадження проєкту. Згодом він матиме своє продовження у нашому Громадському центрі в Тернополі.

Здорові діти — здорова нація!