Аварія через втому: водій Mercedes заснув та спричинив перекидання Ford
Сьогодні, 25 серпня, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася дорожньо-транспортна пригода, яка могла б призвести до трагедії. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter повідомив, що під час руху заснув за кермом, через що його автомобіль зіткнувся з легковим автомобілем Ford, що в результаті призвело до його перекидання.
Незважаючи на серйозні обставини, на щастя, обійшлося без травмованих. Патрульна поліція, яка оперативно відреагувала на інцидент, склала на водія Mercedes-Benz протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, згідно з статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Рекомендації для водіїв:
-
Перед поїздкою обов’язково висипайтесь та відпочивайте, щоб уникнути втрати концентрації.
-
Якщо за кермом ви відчуваєте втому або сонливість, обов’язково зробіть зупинку, перепочиньте або змійте водія.
-
Завжди дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій на дорозі.
Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними та обережними, щоб уникнути подібних інцидентів. Безпека на дорозі — це спільна відповідальність кожного учасника дорожнього руху.