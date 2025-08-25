18:44 | 25.08.2025
Аварія через втому: водій Mercedes заснув та спричинив перекидання Ford

Сьогодні, 25 серпня, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася дорожньо-транспортна пригода, яка могла б призвести до трагедії. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter повідомив, що під час руху заснув за кермом, через що його автомобіль зіткнувся з легковим автомобілем Ford, що в результаті призвело до його перекидання.

Незважаючи на серйозні обставини, на щастя, обійшлося без травмованих. Патрульна поліція, яка оперативно відреагувала на інцидент, склала на водія Mercedes-Benz протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, згідно з статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рекомендації для водіїв:

  • Перед поїздкою обов’язково висипайтесь та відпочивайте, щоб уникнути втрати концентрації.

  • Якщо за кермом ви відчуваєте втому або сонливість, обов’язково зробіть зупинку, перепочиньте або змійте водія.

  • Завжди дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій на дорозі.

Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними та обережними, щоб уникнути подібних інцидентів. Безпека на дорозі — це спільна відповідальність кожного учасника дорожнього руху.

