Аварія через втому: водій Mercedes заснув та спричинив перекидання Ford

Сьогодні, 25 серпня, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася дорожньо-транспортна пригода, яка могла б призвести до трагедії. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter повідомив, що під час руху заснув за кермом, через що його автомобіль зіткнувся з легковим автомобілем Ford, що в результаті призвело до його перекидання.

Незважаючи на серйозні обставини, на щастя, обійшлося без травмованих. Патрульна поліція, яка оперативно відреагувала на інцидент, склала на водія Mercedes-Benz протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, згідно з статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рекомендації для водіїв:

Перед поїздкою обов’язково висипайтесь та відпочивайте, щоб уникнути втрати концентрації.

Якщо за кермом ви відчуваєте втому або сонливість, обов’язково зробіть зупинку, перепочиньте або змійте водія.

Завжди дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій на дорозі.

Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними та обережними, щоб уникнути подібних інцидентів. Безпека на дорозі — це спільна відповідальність кожного учасника дорожнього руху.