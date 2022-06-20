Частина Тернополя буде два дні без води

У Тернополі тимчасово не буде води на житлових районах “Сонячний”, “Аляска”, “Північний”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також в довколишніх селах. Водопостачання припинять з 01:00 год. 21 червня до 23:00 год. 22 червня. Про це розповіла Суспільному речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

За її словами, пов’язано це з технологічною необхідністю і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах.

“З водою будуть жителі центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, однак, можливі перебої у водопостачанні на вулиці Клінічна, Михайла Коцюбинського та Підгородня, Текстильна, Поліська (промислова зона), проспект Злуки, 1-25 (непарний бік). Воду з пониженим тиском будуть подавати у помешкання на вулицях: Бродівська, Лук’яновича, Андрія Малишка, Омеляна Польового, Оболоня, Софії Стадникової, Чернівецька. Тут може не бути води на верхніх поверхах багатоповерхівок”, – сказала Зварич.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж.

Рекомендуємо тернополянам завчасно зробити необхідні запаси води, оскільки через інтенсивне використання водомереж великою кількістю споживачів, якість води у пізні години 20 червня може погіршитись. Після завершення робіт упродовж дня 23 червня воду перед вживанням необхідно прокип’ятити, повідомила речниця.