Кому на Тернопільщині найлегше, а кому найважче працевлаштуватись?

На 1 червня 2022 року, в середньому по Тернопільській області, на одне вільне робоче місце претендувало 12 осіб зі статусом безробітного.

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед технічних службовців, службовців та керівників, працівників сфери торгівлі і послуг.

Найбільше бракувало вакансій для продавців (702 безробітних цієї професії – 30 вакансій), підсобників (439 безробітних – 75 вакансій), водіїв автотранспортних засобів (240 безробітних – 32 вакансії), листоношів (178 – 10 вакансій), бухгалтерів (160 – 11 вакансій), кухарів (149– 10 вакансій), спеціалістів держслужби (111 безробітних – 6 вакансій).

Для роботодавців проблемно було знайти відповідного працівника на вакансії за професіями: водій тролейбуса, начальник відділення зв’язку, слюсар з ремонту рухомого складу, артист оркестру, електромонтажник силових мереж та електроустаткування, взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Гострою є потреба у лікарях (офтальмолог, загальної практики, ортопед-травматолог, лаборант, технік-протезист-ортезист, анестезіолог, отоларинголог, ветмедицини та ін.).

Загалом на початку цьогорічного червня, за видами економічної діяльності, більшість вакансій налічувалось у переробній промисловості (25%), у сільському господарстві (17%), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі (14%), на транспорті та пошті (11%).

За професійними групами найбільший попит у роботодавців спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 18% від усіх поданих вакансій (водіїв, трактористів, токарів та ін), робітників найпростіших професій –– 17% (підсобників, прибиральників, робітників з благоустрою, пакувальників, вагарів), кваліфікованих робітників з інструментом – 17% (швачок, слюсарів, каменотесів, верстатників, електрогазозварників, електромонтерів).

Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:

“Робота зараз. Державна служба зайнятості”.

Чат-бот: @DCZWorkNowBbot або https://t.me/ DCZWorkNowBbot

Канал: @DCZWorkNow або https://t.me/worknowdcz .

“Робота на Тернопільщині”

Чат-бот: @work_Ternopil_bot або https://t.me/work_ Ternopil_bot

Канал: @work_in_Ternopil_region або https://t.me/work_in_ Ternopil_region

Роботодавці також можуть подати вакансію через Google-форму: http://surl.li/ bzqvd ; через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості https://www.dcz. gov.ua/cabinet, звіт 3-ПН про потребу в кадрах.

Шановні шукачі роботи! Заповнити анкету-резюме можна за посиланням: https://docs. google.com/forms/d/ 12c4BSF0DPhGMTLFdRN_- yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/ #5134509646.