Кому на Тернопільщині найлегше, а кому найважче працевлаштуватись?
На 1 червня 2022 року, в середньому по Тернопільській області, на одне вільне робоче місце претендувало 12 осіб зі статусом безробітного.
Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед технічних службовців, службовців та керівників, працівників сфери торгівлі і послуг.
Найбільше бракувало вакансій для продавців (702 безробітних цієї професії – 30 вакансій), підсобників (439 безробітних – 75 вакансій), водіїв автотранспортних засобів (240 безробітних – 32 вакансії), листоношів (178 – 10 вакансій), бухгалтерів (160 – 11 вакансій), кухарів (149– 10 вакансій), спеціалістів держслужби (111 безробітних – 6 вакансій).
Для роботодавців проблемно було знайти відповідного працівника на вакансії за професіями: водій тролейбуса, начальник відділення зв’язку, слюсар з ремонту рухомого складу, артист оркестру, електромонтажник силових мереж та електроустаткування, взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Гострою є потреба у лікарях (офтальмолог, загальної практики, ортопед-травматолог, лаборант, технік-протезист-ортезист, анестезіолог, отоларинголог, ветмедицини та ін.).
Загалом на початку цьогорічного червня, за видами економічної діяльності, більшість вакансій налічувалось у переробній промисловості (25%), у сільському господарстві (17%), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі (14%), на транспорті та пошті (11%).
За професійними групами найбільший попит у роботодавців спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 18% від усіх поданих вакансій (водіїв, трактористів, токарів та ін), робітників найпростіших професій –– 17% (підсобників, прибиральників, робітників з благоустрою, пакувальників, вагарів), кваліфікованих робітників з інструментом – 17% (швачок, слюсарів, каменотесів, верстатників, електрогазозварників, електромонтерів).
Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:
“Робота зараз. Державна служба зайнятості”.
Чат-бот: @DCZWorkNowBbot або https://t.me/
Канал: @DCZWorkNow або https://t.me/worknowdcz .
“Робота на Тернопільщині”
Чат-бот: @work_Ternopil_bot або https://t.me/work_
Канал: @work_in_Ternopil_region або https://t.me/work_in_
Роботодавці також можуть подати вакансію через Google-форму: http://surl.li/
Шановні шукачі роботи! Заповнити анкету-резюме можна за посиланням: https://docs.
За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/