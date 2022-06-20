16:00 | 20.06.2022
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“Піти на війну – це був його особистий вибір”: донька захисника “Азовсталі” з Тернополя Михайла Діанова

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Захисник “Азовсталі” з Тернополя, фотографія якого розлетілася в соцмережах, зараз у полоні росіян. Востаннє рідні спілкувалися з ним телефоном всередині квітня. Єдина донька морпіха Катерина Діанова поділилася з Суспільним історією життя свого батька.

Катерина пригадує, востаннє говорила з ним 14 квітня.

“Багато сказати він не встиг, бо там ні зв’язку, нічого. Голос був дуже важкий, він ледве розмовляв. Сказав лише, що живий і що з ним більш-менш все нормально. Про те, що в них немає ні їжі, ні води, дуже важкі умови життя, ні лікування, я дізналася з телеграм- каналу “Азов-Маріуполь”. Тоді я й побачила це всім відоме фото разом зі всіма. Мені відправила це повідомлення мама”.

"Піти на війну – це був його особистий вибір": донька захисника "Азовсталі" з Тернополя Михайла Даінова
Катерина Діанова. Суспільне Тернопіль

Із заводу військових евакуювали всередині травня. Серед них був також Михайло, боєць із позивним “Борода”.

"Піти на війну – це був його особистий вибір": донька захисника "Азовсталі" з Тернополя Михайла Даінова
Михайло Діанов в полоні. Фото: Сайт Ria.ru

“Бачити, що він живий, це велике щастя. І що ходити може, це також велике щастя, хоч у нього були поранені ноги, крім руки. Але з іншого боку, ти розумієш, що він у полоні росіян, і ти не знаєш, як він себе там почуває, що з ним там роблять, чи годують”, – каже донька бійця.

Михайло Діанов бере участь у російсько-українській війні з 2015 року. Він доброволець.

"Піти на війну – це був його особистий вибір": донька захисника "Азовсталі" з Тернополя Михайла Даінова
Боєць Михайло Діанов. Фото: Катерина Діанова

Окрім військової справи, Михайло займався музикою.

“Він грав на фортепіано та гітарі. Від батька я успадкувала любов до музики. У мене з ним небагато світлин, бо він не любить фотографуватися, але з ним у мене міцний емоційний зв’язок. Найяскравіший спогад – це коли він відвів мене в торговий центр, який тільки відкрився у нас. Він мене відвів тоді на фільм. Насправді, він дуже любив мене всюди водити, дуже старався показати мені Тернопіль. Піти на війну, воювати і захищати нашу країну, це був його особистий вибір, який я на 100% підтримую. Але все ж, я сподіваюся, що на цей рік, як і кожного року, він приїде на мій день народження, що ми разом його відсвяткуємо і разом з цим відсвяткуємо й нашу перемогу”, – розповіла Катерина Діанова.

"Піти на війну – це був його особистий вибір": донька захисника "Азовсталі" з Тернополя Михайла Даінова
Катерина та Михайло Діанови. Фото: Катерина Діанова

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