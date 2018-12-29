Тернопільський апеляційний суд має нового начальника

Працівникам Тернопільського апеляційного суду представлено новопризначеного керівника апарату суду.

Наказом голови Державної судової адміністрації України від 22 грудня 2018 року на посаду керівника апарату Тернопільського апеляційного суду призначений Ігор Буць. До цього він займав посаду заступник начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян.

28 грудня 2018 року голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський представив колективу нового керівника апарату суду, та побажав успіхів на професійному шляху та нових звершень.