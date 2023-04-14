11:09 | 14.04.2023
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Графік освячення пасок у тернопільських храмах

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Освятити кошики з пасками та іншими великодніми дарами можна буде і в суботу, 15 квітня, і в неділю, 16 квітня.

Терен зібрав інформацію, у які години святитимуть паски у церквах у різних мікрорайонах Тернополя. 

Надставна церква (вул. над Ставом, 16): 

15 квітня з 11.00 і до 22.00. А також 16 квітня після богослужінь о 6.00 та 9.00.

Церква Різдва Христового (вул. Руська, 22): 

15 квітня з 12.00 до 20.00, 16 квітня після літургії о 6:00. 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького, 55): 

15 квітня з 13.00 до 19.30. 

Церква Святого Йосафата (вул. Лучаківського, 5): 

15 квітня з 13.00 до 19.00

Церква Матері Божої Неустанної Помочі (бульв. Д. Галицького, 1Б): 

15 квітня з 11. 00 до 19.00.

Церква Святого Петра (вул. В. Великого): 

15 квітня з 9:30 до 19:00 та після літургії о 22:00. 

Свято-Троїцький кафедральний собор (проспект Злуки, 28):

15 квітня з 13.00, а також 16 квітня після богослужінь о 7:00 та 9:00. 

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