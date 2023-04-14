Графік освячення пасок у тернопільських храмах

Освятити кошики з пасками та іншими великодніми дарами можна буде і в суботу, 15 квітня, і в неділю, 16 квітня.

Терен зібрав інформацію, у які години святитимуть паски у церквах у різних мікрорайонах Тернополя.

Надставна церква (вул. над Ставом, 16):

15 квітня з 11.00 і до 22.00. А також 16 квітня після богослужінь о 6.00 та 9.00.

Церква Різдва Христового (вул. Руська, 22):

15 квітня з 12.00 до 20.00, 16 квітня після літургії о 6:00.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького, 55):

15 квітня з 13.00 до 19.30.

Церква Святого Йосафата (вул. Лучаківського, 5):

15 квітня з 13.00 до 19.00

Церква Матері Божої Неустанної Помочі (бульв. Д. Галицького, 1Б):

15 квітня з 11. 00 до 19.00.

Церква Святого Петра (вул. В. Великого):

15 квітня з 9:30 до 19:00 та після літургії о 22:00.

Свято-Троїцький кафедральний собор (проспект Злуки, 28):

15 квітня з 13.00, а також 16 квітня після богослужінь о 7:00 та 9:00.