Майстер-класи, дозвілля і волонтерська допомога: як у Вишнівецькій громаді реформували шкільні їдальні

Вишнівецька громада на Тернопільщині – одна із небагатьох, яка обрала освіту як пріоритетну послугу для розвитку громади. У чотирьох школах повністю переобладнали їдальні та перетворили їх в інтелект-кав’ярні. Цей проєкт став можливим завдяки підтримці Програми USAID DOBRE. А згодом він отримав своє продовження, перетворившись у справжні центри дитячого дозвілля і волонтерської допомоги.

Перед Великоднем в інтелект-кав’ярні Старовишнівецького ліцею кипить робота. Старшокласниці місять тісто та випікають пряники, а згодом декорують їх кольоровими візерунками. Уся випічка поїде до захисників – мешканців громади. А для молодших школярів вчителі організували майстер-класи із виготовлення писанок та крашанок. Саме в інтелект-кав’ярні всі ці заходи проводити зручно і комфортно, адже тут є все необхідне плюс простір та затишок.

– Інтелект-кав’ярні у Вишнівецькому, Бутинському, Старовишнівецькому та Бодаківському ліцеях за останній рік стали справжніми волонтерськими центрами, – каже голова Вишнівецької громади Володимир Кравець. – Торік вони дуже допомогли нам швидко вдосталь забезпечити харчуванням внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нас жити або перебували транзитом. Тоді допомагати з приготуванням їжі приходили не тільки кухарі, а й педагоги та батьки школярів.

Благодійні заходи проводилися в сучасних інтелект-кав’ярнях і раніше. Вже доброю традицією стали шкільні ярмарки, усю виручку з яких спрямовують на допомогу хворим дітям.

– Проєкт інтелект-кав’ярні був реалізований в нашому закладі понад чотири роки тому, – розповідає директорка Старовишнівецького ліцею Ілона Миндзар. – Він був дуже потрібним, адже все обладнання в нашому харчоблоці було застарілим і зношеним. Його не міняли із 1987 року, відколи була збудована школа в Старому Вишнівці. Та й нові вимоги до дитячого харчування в навчальних закладах потребували урізноманітнення страв, а готувати їх на тому, що було, неможливо. Тепер же, маючи сучасні електроплити, готуємо і нагетси, і сирники, а нові марміти (ред. різні види ємностей у ресторанній справі) досить довго зберігають приготовані страви теплими.

Розробляючи проєкт, Вишнівецька громада не зосереджувалася тільки на найнеобхіднішому, а створила план кардинального оновлення шкільних їдалень: сучасні меблі, інтернет, плазмові панелі, найновіше кухонне обладнання… За задумом, звичайні харчоблоки мали перетворитися в осередки дозвілля і розвитку, а не тільки споживання страв. Назва «інтелект-кав’ярня» якнайкраще відображала ідею проведення вільного часу з користю та задоволенням.

– Саме цим нас і привабив цей проєкт, – пояснює експерт із послуг місцевого самоврядування Програми USAID DOBRE Олександр Муратов. – У цьому плані він єдиний з усіх, що ми реалізували в Україні. Взагалі небагато наших громад-партнерів обирали освіту як пріоритетну послугу. А Вишнівець запропонував не просто модернізацію харчоблоків, а зовсім новий підхід до облаштування шкільних їдалень. Програма USAIDDOBRE допомогла меблями та обладнанням, а громада зробила сучасний ремонт у приміщеннях. Дуже приємно, що з часом цей проєкт вийшов за рамки свого задуму і став у великій нагоді вишнівчанам у скрутний для країни час.

За словами селищного голови Володимира Кравця, ще одна мета покращення освітніх послуг у громаді – привчити дітей змалку, що вдома – найкраще. Адже одна із проблем Вишнівеччини – міграція молоді в пошуку кращої роботи та заробітку. Тому впродовж наступних трьох років співпраці з Програмою USAID DOBREмешканці громади шукатимуть також вирішення цього питання в нових проєктах. Тим часом модернізовані шкільні їдальні із комфортними меблями, новою технікою та стильним ремонтом якнайкраще відповідають потребам сучасної дитини та дозволяють їй відчути, що у громаді про неї дбають.

Інтелект-кав’ярня у Старовишнівецькому ліцеї – не єдине приміщення, модернізоване за фінансової та технічної підтримки Програми USAID DOBRE. Ілона Миндзар з гордістю відчиняє двері просторого конференц-залу, в якому проводяться не тільки шкільні, а й інші важливі заходи всієї громади. Тут час від часу відбуваються сесії Вишнівецької селищної ради, коли у ній бере участь більше людей, ніж зазвичай. Взимку, якщо на вулиці холодно, традиційні «Вишнівецькіколяди» теж відбуваються саме в цьому залі. Адже тут є відповідне обладнання, надане Програмою DOBRE, і якісна акустика. Різноманітні освітні тренінги, навчання, конференції – словом, зал ліцею став місцем, яке громада сповна використовує з користю для всіх своїх мешканців.

А тим часом передвеликодня робота кипить і в інтелект-кав’ярні «Домінанта» Вишнівецького ліцею. Це перша модернізована їдальня в громаді, яка зараз також слугує укриттям для школярів. Впродовж двох тижнів до свята учні збираються тут, щоби створювати малюнки на великодню й не тільки тематику. Частина дитячих робіт буде додана в пакунки волонтерської допомоги, інші ж увійшли до великодньої художньої виставки ліцею.

– Нещодавно ми в нашій інтелект-кав’ярні організували акцію «Великодній кошик для захисника» і готували тут продуктові набори, до яких вкладали малюнки наших діток, – розповідає заступниця директора Вишнівецькоголіцею Валентина Бовтун. – Рік тому усю весну на сучасному обладнанні харчоблоку готували їжу для внутрішньо переміщених осіб. Загалом, наша інтелект-кав’ярня використовується не тільки для дозвілля учнів між уроками, а й для різних заходів. Наприклад, тут ми проводили Шевченківські дні, зустрічі з випускниками ліцею тощо. Дуже зручно, що маємо тут інтернет та плазмову панель для різноманітних відеодемонстрацій. А в період, коли приміщення використовується як укриття, ми продовжуємо тут заняття, адже для цього в інтелект-кав’ярні є всі умови.

Загалом, у Вишнівецькій громаді дуже багато уваги приділяють освітнім послугам. Тут діти, їхній розвиток, комфорт та майбутнє – у великому пріоритеті. Навіть коли постало питання оптимізації наповнення шкіл, освітяни зробили його безболісним для учнів через веселий проєкт «Міняю школу». І нехай це не той напрямок, який приносить прибуток бюджету, але це величезна інвестиція у майбутнє своєї громади та її розвиток.