«Армія відновлення» на Тернопільщині

В умовах війни всі зусилля суспільства спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до “Армії відновлення” України через участь у суспільно корисних роботах, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це вид тимчасової зайнятості громадян, що запроваджується державою під час воєнного стану.

Тернопільщина також долучилась до «Армії відновлення».

Станом на 12.04.2023 вже укладено 13 договорів на 45 робочих місць. До виконання суспільно корисних робіт у Тернопільській, Кременецькій, Лановецькій, Васильковецькій (Чортківський район) Скалатській та Підволочиській громадах залучено більше 30 зареєстрованих безробітних. Є попередні домовленості у більшості громад Тернопільщини.

Згідно з угодами вони виконують роботи з упорядкування та утримання в належному стані укриттів, здійснюють супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надають допомогу сім’ям військових, плетуть маскувальні сітки, виконують ряд інших робіт.

До речі, участь у суспільно корисних роботах вигідна для безробітного , бо:

– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;

– це легальна робота , адже з учасниками таких робіт укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ;

– він отримує заробітну плату (не нижче мінімальної (6700 грн)),

– набуває страхового стажу ,

– має соціальний захист і гарантії.

Довідково. Порядок організації суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану визначено Постановою КМУ від 13.07.2011 № 753 (зі змінами).

Тернопільська, Кременецька і Чортківська РВА видали розпорядження щодо організації цих робіт на їхніх територіях, ОТГ на засіданнях виконкомів ухвалили рішення, якими визначаються види робіт, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників; а також джерело фінансування робіт, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання.

Згідно з Постановою у переліку робіт також є: надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку, розвантаження гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювальні роботи та ін.