Підприємство “Бучачагрохлібпром” за місяць сплатило майже 7,5 мільйонів гривень податків

Найбільше підприємство Бучаччини, а саме – ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, у серпні сплатило податків на суму 7.46 мільйонів гривень.

Зокрема, з цієї суми компанія виплатила: ПДФО – 3.283 млн грн., ЄСВ – 3.903 млн грн., військового збору – 0.274 млн грн.

Також у серпні фонд оплати праці працівникам підприємства ТзОВ “Бучачагрохлібпром” становив 17.9 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що середньомісячна заробітна плата на підприємстві становить 17 853 гривень. Середньомісячна кількість працівників – 1003 особи.