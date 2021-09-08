17:00 | 8.09.2021
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Підприємство “Бучачагрохлібпром” за місяць сплатило майже 7,5 мільйонів гривень податків

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Найбільше підприємство Бучаччини, а саме – ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, у серпні сплатило податків на суму 7.46 мільйонів гривень.

Зокрема, з цієї суми компанія виплатила: ПДФО – 3.283 млн грн., ЄСВ – 3.903 млн грн., військового збору – 0.274 млн грн.

Також у серпні фонд оплати праці працівникам підприємства ТзОВ “Бучачагрохлібпром” становив 17.9 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що середньомісячна заробітна плата на підприємстві становить 17 853 гривень. Середньомісячна кількість працівників – 1003 особи.

На фото: голова спостережної ради товариства «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз і директор «Бучачагрохлібпром» Казимир Попіль

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