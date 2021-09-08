У Тернополі 20-річний хлопець намагався скоїти самогубство і перерізав собі вени

Після спроби суїциду молодика забрали у психоневрологічний диспансер.

У понеділок, 6 вересня, 20-річний хлопець у Тернополі намагався вчинити самогубство і перерізав собі вени. Інцидент стався ввечері на Привокзальному майдані.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстренної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус на сторінці медзакладу у Facebook.

На місце події о 22:50 виїхала бригада швидкої. Лікарів викликали правоохоронці. Хлопець порізав собі вени передпліччя, бо хотів покінчити із життям.

Спроба суїциду виявилась невдалою і після наданої медичної допомоги хлопця доправили до психоневрологічного диспансеру.