Негода на Тернопільщині: рятувальники відкачували воду з підтоплених підвалів

🚨 Минулої доби на Тернопільщині рятувальники ліквідували 3 пожежі, двічі виїжджали на виклики через гнізда небезпечних комах та залучалися до ліквідації наслідків негоди.

🔥 Горіли: пожнивні залишки в с. Биківці, сміття у с. Мишковичі (вогонь пошкодив складську будівлю) та легковий автомобіль у с. Бурканів.

💧 Ліквідація наслідків негоди:

– м. Тернопіль, вул. Коновальця — підтоплення підвалу багатоповерхівки, відкачано 5 м³ води.

🐝 Також фахівці ДСНС безпечно вилучили гнізда ос і шершнів у приватних домоволодіннях в с. Плотичі та с. Денисів.

📌 Нагадуємо:

– не паліть суху рослинність і сміття;

– у разі виявлення гнізд комах звертайтеся до рятувальників;

– при загрозі підтоплення чи іншій небезпечній ситуації телефонуйте за номером 101.