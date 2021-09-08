У Тернополі протестували проти реорганізації гімназії

11 жителів села Чугалі Кременецького району протестували під стінами обласної державної адміністрації. Вони проти реорганізації Чугалівської гімназії, згідно з якою навчальний заклад має бути початковою школою. Про це повідомив один із протестувальників Юрій Слюсарчук, пише Суспільне Тернопіль.

За його словами, в навчальному закладі закрили 5-9 класи. Чоловік каже, його син, шестикласник, тиждень не відвідує школу:

“Як нашим дітям добиратися? Є такі діти, що лише до нашої школи добираються до 3 кілометрів. А тепер ще врахуйте, що від нашої до найближчої є 14 кілометрів відстані”.

До протестувальників вийшла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Вона розповіла, що рішення про закриття шкіл приймають керівники громад.

Нагадаємо, 19 квітня в селі Чугалі проводили громадські слухання, на них прийшли понад 70 жителів, розповіла вчителька математики Чугалівської гімназії Надія Медецька. За її словами, тоді майже одноголосно прийняли рішення не реорганізовувати Чугалівську гімназію. Також тоді голова Кременецької громади Андрій Смаглюк розповів, що реорганізувати Чугалівську гімназію у початкову школу вирішили через те, що вона є малокомплектною і в громаді не вистачає грошей, щоб її фінансувати.