Терориста оголосили в розшук на Тернопільщині

Уродженця Луганщини розшукують правоохоронці Тернопільщини. 40-річного Олега Шаповалова підозрюють в терористичній діяльності.

Чоловік причетний до злочинів, що передбачають створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Тим, кому щось відомо про Олега Шаповалова, слід телефонувати за номерами (0352) 27-92-57, оперативний черговий СБУ в Тернопільській області (0352) 52-45-42.