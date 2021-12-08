14:30 | 8.12.2021
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Тернопільщина 

Терориста оголосили в розшук на Тернопільщині

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розшук, зникла

Уродженця Луганщини розшукують правоохоронці Тернопільщини. 40-річного Олега Шаповалова підозрюють в терористичній діяльності.

Чоловік причетний до злочинів, що передбачають створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Тим, кому щось відомо про Олега Шаповалова, слід телефонувати за номерами (0352) 27-92-57, оперативний черговий СБУ в Тернопільській області (0352) 52-45-42.

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