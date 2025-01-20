Сьогодні Україна згадує кіборгів – захисників Донецького аеропорту

242 дні героїчної оборони Донецького аеропорту стали символом незламності українського духу. Ми згадуємо всіх, хто боровся за свободу нашої країни, та вшановуємо пам’ять загиблих героїв. Тернопіль пам’ятає своїх синів-героїв, які стали частиною цієї легендарної сторінки історії, каже міський голова Сергій Надал,

•Ігор Римар — старший солдат 80-ї окремої аеромобільної бригади, кіборг, який помер 27 січня 2015 року в Києві від важких поранень, отриманих у боях.

•Іван Вітишин — старший сержант 80-ї окремої аеромобільної бригади, кіборг, загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт до останнього.

•Володимир Трух — солдат 80-ї окремої аеромобільної бригади, кіборг, який загинув 17 січня 2015 року поблизу Донецька, виконуючи свій військовий обов’язок.

•В’ячеслав Мельник — навідник зенітно-артилерійського підрозділу 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади, з позивним “Анчоус”. Загинув 20 січня 2015 року під час оборони летовища.

Вони стали символом сили, мужності та самопожертви. Їхній подвиг сьогодні продовжують українські воїни, боронячи нашу землю від ворога.

Ми схиляємо голови перед загиблими героями та дякуємо всім, хто зараз стоїть на захисті нашої держави. Їхня пам’ять назавжди залишиться у наших серцях.

Слава Україні! Героям слава!