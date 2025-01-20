19 січня 2025 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції проти бізнесмена Костянтина Григоришина, які передбачають блокування його активів, повне припинення торговельних операцій та перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за межі країни.

АТ «Тернопільобленерго» є акціонерним товариством, де 50,99% акцій належать державі в особі Фонду державного майна України, 24,99% акцій володіє кіпрська компанія «Bikontia Enterprises», а 15,1% — кіпрська компанія «Larva Investments». Згідно з інформацією, ці кіпрські компанії пов’язані з Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським.

Враховуючи, що санкції передбачають блокування активів Григоришина, його частка в «Тернопільобленерго» може бути заморожена, що потенційно відкриває шлях для її націоналізації або передачі під управління держави. Це може призвести до змін у структурі власності компанії та вплинути на її операційну діяльність. Однак конкретні наслідки для «Тернопільобленерго» залежатимуть від подальших рішень уряду та реалізації санкційних заходів.

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