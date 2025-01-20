Перевезення холодильника: чи потрібні вантажники та як обрати послугу?

Перевезення холодильника – процес, якому слід приділити особливу увагу при переїзді або транспортуванні речей. Займатися самостійно цією задачею або ж залучати до цього людей без досвіду роботи – дуже ризиковано. Найкраще – це довіритися спеціалістам, які візьмуть на себе всю відповідальність, та знають, як правильно упакувати, спустити та завантажити холодильник до вантажного транспорту.

Що важливо враховувати при перевезенні холодильника?

Є певні правила перевезення холодильника, які слід враховувати. Категорично заборонено вмикати холодильник після транспортування його в вертикальному положенні впродовж перших чотирьох годин. Якщо нехтувати цим правилом, можна вивести з ладу техніку. А саме може відбутися: обірвання трубок, порушення кріплень компресора, витік масла з компресора тощо.

Що стосується перевезення холодильників в автомобілі, то категорично не рекомендується перевозити їх в горизонтальному положенні. Це стосується будь-яких холодильних агрегатів. У горизонтальному положенні існує ризик потрапляння машинного мастила в контур, де відбувається циркуляція холодоагенту.

Якщо немає інших варіантів, слід дотримуватись таких правил транспортування холодильника в горизонтальному положенні:

Вийміть всі полички та ящики з холодильника. Надійно закрийте дверцята та компресор. Упакуйте холодильник у кілька шарів пухирчастої плівки або щільного паперу.

Розмістіть холодильник лише на боці. Прикладанням до підлоги дверцятами вниз, можна їх пошкодити, а положенням на тильній стороні – втратити теплоізоляцію.

Розташовуйте прилад так, щоб трубка холодоагенту, що виходить з компресора, була направлена вгору. Це дозволяє залишкам компресорного масла повернутися в контур, коли холодильник буде включено після доставки.

Якщо транспортування проводиться в зимовий період, після доставки обов’язково потрібно зачекати деякий час (до нагрівання техніки до кімнатної температури), щоб компресорне масло розтануло перед включенням холодильника.

Перевезення холодильника з компанією «Вантажники-Плюс»

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Досвідчені фахівці зроблять все правильно, ефективно та швидко. Вони знають всі правила перевезення такої техніки, мають для цього необхідний інвентар та транспорт, тому процес пройде ідеально та залишить лише приємні враження!