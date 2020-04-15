Тернополянка Ольга кілька днів тому народила дитину в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» на вул. Замкова, 10. Вона з чоловіком планували партнерські пологи, але не очікували, що народжувати доведеться під час карантину — пологи виявилися “закритими”, відвідування заборонені.

Розповідаємо, які обмеження для породіль виникають під час пандемії та чи платить держава обіцяні 8 тисяч за кожну жінку, яка народила після 1 квітня.

Роман привіз дружину до лікарні вночі, коли почалися перейми. Далі за поріг його не пустили. Вагітна на той момент обов’язково мала бути в захисній масці.

Новини, що з дружиною і немовлям, чоловік спочатку дізнавався у телефонному режимі від жінки. Під час родів про хід подій телефоном інформувала уже лікарка, яка вела вагітність.

— Зранку почалися роди, дружині вкололи спинальний наркоз, потім були фізіологічні роди, відтак через ускладнення призначили кесарів розтин, — розповів тернополянин Роман. — Це ще той стрес — чекати під стінами лікарні і не знати, як все відбувається. Я б дуже хотів бути з дружиною в цей час.

Як анонсували в уряді на початку цього року, з 1 квітня 2020 року Національна служба здоров’я України за кожну породіллю мала б сплачувати пологовим будинкам понад 8 тисяч гривень. У цю суму входять фізіологічні пологи і кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога у критичних станах. А якщо у лікарні спробують вимагати гроші на будь-що зі стандартного пакета послуг — втратять контракт. Однак через карантин ця реформа наразі не працює. За словами тернополянки Ольги, яка народжувала після 1 квітня, їй сказали, що через карантин гроші в лікарню не надходять, мовляв, оплачуйте послуги самостійно. Тож за кесарів вона сплатила 1000 гривень, ще 400 грн — за індивідуальну палату, проплата відбулася в рамках “благодійного внеску”.

Гроші за роди ніхто у нас не вимагав, — розповідає чоловік Ольги. — Подякував персоналу, як вважав за потрібне. До лікаря і медсестер претензій не маємо, вони добре виконали свою роботу, дитина народилася здоровою, з мамою теж все гаразд. А от працівники, які беруть передачі на першому поверсі, ставляться до людей жахливо. Наприклад, відмовили мені передати дружині дуже необхідну їй тоді питну воду. Довелося телефонувати до медсестри, що чергувала в ту ніч, яка спустилася і забрала воду.

Після операції жінку перевели в окрему палату, через добу мамі віддали і новонародженого.

Прибирають у палаті тричі на день, у коридорі та столовій теж часто дезінфікують все, характерний запах хлору відчувається тут постійно. Коли породіллю виписують, у палаті проводять повну дезінфекцію, — розповіла молода матуся.

В палаті вони самі. Але в лікарні кажуть, якщо буде багато породіль, будуть підселяти навіть в індивідуальні палати.

На третій день після родів в пологовому видали бейбі-бокс, в якому багато корисних речей. Він доволі важкий. Очікуємо, що завтра дружину із сином випишуть.