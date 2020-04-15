У магазинах “Торгового Дому Універсальний” вже більше, як півроку, благодійний фонд “Карітас” проводить збір готівкових коштів для потребуючих. Про це розповідає очільник ТОВ “Торговий Дім Універсальний”, депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк. У цій акції беруть участь лише місцеві власники 20-ти невеликих магазинів, включаючи львівську мережу “Рукавичка”.

Міський голова Тернополя Сергій Надал прагне переконати представників цих мереж включитись в подібну акцію, але вже під своїм патронатом, – про це депутат пише у мережі Фейсбук.

Акція милосердя під назвою “Нагодуй стареньку одиноку людину”, в нашому місті проходить за участі благодійного фонду “Карітас”. На цьому прикладі хочу показати, як працює принцип “своїх” чи “чужих” інвестицій. Тобто , як працюють місцевий або чужий капітали.

Таку акцію “Карітас” в магазинах, засновником яких я є, проводить вже більше ніж півроку, а збір готівкових коштів для потребуючих, ця організація здійснює більше п’яти років.

Немає в цьому великих моїх заслуг, я лише дав дозвіл, на збір коштів і продуктів в наших закладах. А хіба міг по-іншому…?

А заслуги мають наші покупці, тернополяни, які жертвують свої кошти. Я відповідаю , щоб ніхто не “засунув туди своєї руки” і щоб всі гроші і товари, які люди жертвують були передані представникам “Карітасу”. А далі в мене є довіра, як і в людей, які складають пожертви.

Знаю, що в цій акції беруть участь лише місцеві власники 20-ти невеликих магазинів, включаючи львівську мережу “Рукавичка”. Знаю, що благодійний фонд “Карітас” поки-що не може задіяти до цього процесу великі торгові мережі.

Також знаю, що міський голова прагне переконати представників цих мереж включитись в подібну акцію, але вже під своїм патронатом. І хоча міські чиновники прийняли декілька рішень, з суттєвими порушеннями, в інтересах однієї із цих мереж, все ж таки, бачу, не зовсім є вони “слухняними” в стосунках з нашою мерією.

З цього видно, що власники немісцевих мереж менше переймаються проблемами територій, де заробляють гроші..

Ось це є одним із прикладів дії умовно “своїх” (місцевих) і “чужих” (Іноземних) інвестицій.

Треба зрозуміти, що природою інвестицій є інтерес , який проявляється в заробленні грошей тими хто їх вкладає.

І якщо це місцевий інвестор – то прибуток, як правило, він вкладає там ,де проживає. “Чужий” інвестор ПРИБУТОК ВИВОЗИТЬ в Донецьк, Дніпропетровськ, Київ чи ще кудусь , звідки він походить, де проживає його сім’я.

Аналогічно буде і з землею, якщо ми не зупинемо ПОСПІШНЕ і НЕПІДГОТОВЛЕНЕ відкриття ринку землі. А її готують для продажу, в тому числі ІНОЗЕМЦЯМ, з якими конкурувати нашим фермерам буде майже неможливо…

Маємо зрозуміти, що процесом залучення інвестицій, в міру можливостей, потрібно РЕГУЛЮВАТИ. І мудра та порядна влада направляє їх в ті напрямки, по яких народ її країни, з певних причин, не може САМОСТІЙНО успішно управляти і ефективно та конкурентно використовувати наявне майно чи ресурси. Тобто туди , де ми , поки-що, технологічно відстаємо і нам потрібно ще вчитися…

В УСІХ ІНШИХ ВИПАДКАХ ПРІОРИТЕТ ПОВИНЕН МАТИ МІСЦЕВИЙ ІНВЕСТОР!!!