Обережно! У Тернополі під час карантину діють поліцейські провокатори

Продавець магазину «Квітоцентр» в місті Тернополі 26 березня 2020 року здійснила продаж букету тюльпанів за ціною 52 гривні покупцеві, покупець забрав квіти через віконечко в картоні. Після цього, працівники поліції склали адміністративний протокол на продавця за порушення правил карантину і направили справу в суд.

Розглядаючи справу, Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сташків Надія Михайлівна дійшла висновку, що мала місце поліцейська провокація, і виправдала продавця.

Суд взяв до уваги, що повідомлення про вчинення правопорушення надійшло саме від управління муніципальної інспекції, що підтверджено рапортом. Місце роботи покупця квітів – інспектор управління муніципальної інспекції. Суду стало очевидно, що купівля квітів у магазині «Квітоцентр» та весь алгоритм дій щодо цієї купівлі повністю спланований та виконаний самими працівниками управління муніципальної інспекції.

Зокрема, «покупець» квітів узгоджував по телефону, чи підійде продаж квітів через віконечко, з`ясовував інші деталі, необхідні в подальшому для виявлення факту порушення. Проводилась повна відеозйомка «процесу купівлі», починаючи від виходу «покупця» з автомобіля (відеозйомка починається зсередини автомобіля), і триває аж до «виявлення порушення» працівником муніципальної поліції, повідомлення ним продавця про наявність у її діях порушень правил карантину та необхідність надання нею пояснень по суті обставин продажу.

При розгляді цієї справи, суддя застосувала Конвенцію з захисту прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини. Суд зазначив, що провакація працівників поліції порушує право на справедливий суд, яке гарантоване статтею 6 вищенаведеної Конвенції.

Інф. Самуляк та партнери