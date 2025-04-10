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Тернопільський дитсадок долучився до збору коштів на лікування 3-річного Лук’яна Снітинського

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Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 показав благодійну виставу «Колобок на сучасний лад». У героїв казки перевтілився педагогічний колектив дитсадка. Повідомляють у тернопільській раді.

Виставу організували з метою зібрати кошти для трирічного Лук’яна Снітинського – сина захисника України Віктора Снітинського. Хлопчик потребує дороговартісного лікування у боротьбі з рідкісною генетичною хворобою – м’язовою дистрофією Дюшена.

Спільними зусиллями в дошкільному закладі формують у діток бажання підтримувати та допомагати, виховують співчуття, доброту та щирість.

Підтримати родину Снітинських можна, перерахувавши кошти за  реквізитами:

ПриватБанк (КОНВЕРТ), (мама Лукʼяна – СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

5168 7521 3634 8797

https://www.privat24.ua/send/g29gx

Монобанк (мама Лукʼяна – СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

4441 1110 0031 6657

https://send.monobank.ua/6aU6ipBA5b

ПриватБанк (тато Лукʼяна, СНІТИНСЬКИЙ Віктор Євгенович)

4149 4975 2199 5540

https://www.privat24.ua/send/g22k4

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