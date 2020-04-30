Упродовж 5-14 травня 2020 року Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина запрошує відвідати онлайн-День відкритих дверей «Відкрий для себе #Міжнародний»!

Ви матимете можливість дізнатися більше про спеціальності, на які здійснюється набір у 2020 році, поспілкуватися зі студентами, випускниками, викладачами та роботодавцями.

Зустрічі відбуватимуться на платформі Zoom (ID: 2168383144) о 15.00 годині:

✅ 5 травня – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

✅ 6 травня – міжнародна економіка

✅ 7 травня – міжнародні та регіональні політичні комунікації

✅ 12 травня – міжнародні економічні відносини, міжнародний менеджмент

✅ 13 травня – бізнес-комунікації та переклад

✅ 14 травня – туризм; готельно-ресторанна справа

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