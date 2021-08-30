09:00 | 30.08.2021
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Тернополянам на замітку: синоптик розповів, коли чекати на перший мороз

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Осінь цього року буде переважно холодною та дощовою.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.

Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку першого місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода, яка зберігатиметься і у жовтні.

Більше того, за прогнозом синоптика, у середині жовтня очікуються і перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:

  • – у вересні: 1-2 числа буде сухо та спекотно, 3-5 – дощі, 7-10 – ясно, тепло, 11-12 – дощі, 13-17 – ясно, тепло, але вітряно, 18 – дощ, 19-23 – сухо, 24-25 – дощі, 26 вересня і до кінця місяця буде похмуро та холодно;
  • – у жовтні: 1-4 – холодно, похмуро, 5-6 та 8-10 – дощі, 11-19 – похмуро, холодно, 14 – заморозок, 20, 22-23 та 26 жовтня – дощі, 27 і до кінця місяця буде сухо, але холодно;
  • – у листопаді: 1-4 – похмуро, дощі, 4-15 – холодно, нічні заморозки, 8-10 – дощі та мокрий сніг, 14 – сніг, 16 і до кінця місяця – мороз, 20, 24, 25 – сніг.

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