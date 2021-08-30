Тернополянам на замітку: синоптик розповів, коли чекати на перший мороз

Осінь цього року буде переважно холодною та дощовою.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.

Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку першого місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода, яка зберігатиметься і у жовтні.

Більше того, за прогнозом синоптика, у середині жовтня очікуються і перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз: