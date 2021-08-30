Пакет на голову: у Тернопільській області мати намагалася вбити власних дітей

Дітей забрала бабуся.

У Тернопільській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо мешканки обласного центру, яка намагалася вбити своїх малолітніх дітей. Про це повідомили у поліції.

До поліції звернулася жінка та повідомила правоохоронцям, що її сусідка душить своїх дітей.

Поліцейські зайшли до квартири та виявили там непритомну 4-річну дівчинку із пакетом на голові. Її разом з 5-річним братиком доправили до лікарні, а матір – до психоневрологічного закладу. Дітей, після надання необхідної їм медичної допомоги, забрала на догляд бабуся.

Після отримання висновку лікарів про можливість проводити процесуальні дії з жінкою, їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України.



Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та спрямували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваної. Горе-матері інкримінують замах на умисне вбивство двох малолітніх дітей.

Жінці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.