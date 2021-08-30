09:30 | 30.08.2021
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Тернопільщина 

Трагедія на воді: у ставку на Збаражчині втопився чоловік

tata 0 Views Прокоментуй!
З початку 2021 року на водоймах Тернопільської області загинули 26 людей, з них 4 – неповнолітні.

Відлік життів, забраних водою, продовжився 27 серпня.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, у ставку села Базаринці втопився житель Збаража, чоловік, 1964 року народження.

Тіло загиблого підняли на берег рятувальники.

У ДСНС кажуть: у більшості випадків люди гинуть через власну необережність та просять мешканців краю, вирушаючи купатися, бути відповідальними та обережними.

 

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