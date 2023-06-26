Між Західноукраїнським національним університетом та Тернопільською обласною радою підписали договір про співпрацю

Голова Тернопільської обласної ради взяв участь у підсумковому засіданні вченої ради класичного університету Тернополя.

На засідання було підписано договір про співробітництво між Західноукраїнським національним університетом та Тернопільською обласною радою.

Цим документом декларується консолідація зусиль, спрямованих на визначення спільного бачення по вдосконаленню механізмів управління регіоном та функціонування місцевого самоврядування в умовах сучасних викликів і загроз, виховання нового покоління кваліфікованих публічних службовців. В рамках дії договору передбачається цілий ряд заходів, повʼязаних з освітньою на навчально–просвітницькою діяльністю

– Дякую колективу навчального закладу за те, що у такий важкий час, вони впевнено тримають освітній фронт і допомагають Збройним Силам України. Переконаний, що якісна освіта – це запорука успіху Української Держави! Разом переможемо! – сказав Михайло Головко.

Кращим викладачам та студентам ЗУНУ очільник області вручив заслужені нагороди та відзнаки.