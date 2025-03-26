Це непоправна втрата для всіх, хто її знав, – передчасно померла тернопільська студентка Наталія Бурда

Західноукраїнський національний університет з глибоким сумом та болем повідомляє про передчасну смерть випускниці 2024 року ОПП “Міжнародний маркетинг” Західноукраїнського національного університету Наталі Бурди.

Це непоправна втрата для всіх, хто її знав. Неможливо знайти слів, які б зменшили цей біль, адже її життя обірвалося надто рано.

Наталя назавжди залишиться в нашій пам’яті як світла, добра, щира, розумна, талановита людина.

Щирі співчуття усім рідним і близьким.

Нехай Бог дасть вам сили пережити цю важку втрату. Вічна і світла пам’ять…