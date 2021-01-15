Через безгосподарність Бережани можуть залишитись без нового відділення в опорній лікарні

У Бережанах триває будівництво приймально-діагностичного відділення міської лікарні. На проведення робіт держава минулого року виділила 6,8 мільйонів гривень, з яких було освоєно лише 1,6 мільйона гривень. Решта суми повернуто до держбюджету.

– Це наслідок безгосподарності та бездіяльності влади, коли обласна рада і ОДА не знаходили в минулому році взаєморозуміння і це є наслідком, що в кінці року об’єкт, який почали фінансувати в листопаді, ще досі незавершений. З 6,8 мільйонів, було 1,6 мільйони було освоєно, а решта забрали до державного бюджету. І тепер постає питання, звідки взяти ресурс на добудову цього об’єкта, – зазначив Іван Чайківський.

Народний депутат України Іван Чайківський оглянув стан будівництва разом із першим заступником голови Тернопільської обласної ради. Володимир Болєщук зазначив: під час зустрічі обговорили питання співфінансування проєкту із бюджетів різних рівнів і обласна рада готова підтримати таку ініціативу, адже медичні заклади зараз потребують допомоги.

– Ми перед собою ставимо такі завдання, що має бути господарський підхід до будь-яких справ. Ми приїхали шукати можливість, обговорювати питання співфінансування з боку місцевої влади, обласної, а також звертатимемось до Верховної ради, щоб ті кошти, які минулого року не були використані, були повернуті нам на добудову цього приймального відділення, – зазначив Володимир Болєщук.

Важливість добудови об’єкту підкреслює і завідувачка неврологічного відділення медзакладу Наталія Онишків.

– Тут передбачається будівництво приймально-діагностичного відділення, яке буде включати в себе комп’ютерну діагностику, надання першої медичної допомоги, розподіл пацієнтів, згідно з наданням послуг, які вони потребуватимуть. Тому це дуже важливий проект і я радію, і як депутатка, і як лікарка, що за сприяння Івана Адамовича та Володимира Михайловича ми зможемо пришвидшити цей процес та завершити будівництво до кінця року, – наголосила Наталія Онишків.

Голова Бережанської громади Ростислав Бортник запевнив, що і міська влада готова долучитись до співфінансування будівництва.

– Такі проєкти слід підтримувати і зі своєї сторони ми готові долучитись фінансово, – запевнив Ростислав Бортник.

Будівництво проводить компанія «ВАЛК». Зараз підрядники на стадії завершення початкового циклу робіт. Вони сподіваються, що проєкт вдасться завершити до кінця цього року.