У Тернополі помер Заслужений тренер України з греко-римської боротьби

Видатний спортсмен – багаторазовий переможець міжнародних змагань, володар Кубка європейських чемпіонів.

Провідний український тренер, який виховав нову плеяду українських зірок греко-римської боротьби.

Чудова та відкрита людина, яка любила спорт всім своїм серцем. Сумну звістку повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

«Господь дійсно забирає найкращих. Від себе особисто та від імені всієї Тернопільської громади висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Лосєва. Пам’ять про Анатолія Лукича завжди буде в наших серцях. Пишаюся особистим знайомством з по справжньому Заслуженим тренером України. Тернопіль у скорботі. Вічна пам’ять та Царство Небесне!», – йдеться у повідомлення.