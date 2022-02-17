У Чортківському замку тривають ремонтні роботи

Вежу замку у Чорткові відреставрували та вкрили черепицею за зразком автентичної.

У складі заповідника, крім архітектурного комплексу Збаразького замку XVII ст, церква Преображення Господнього 1600 року, ансамбль споруд монастиря ордену отців Бернардинів та ще 10 замків у Тернопільській області.

Реставраційні роботи, на які передбачено 14 млн грн, тривають з минулого року. Спеціалісти-реставратори з Кам’янець-Подільського консультують будівельників в облаштуванні консерваційного даху площею у 2 200 кв м.

перший етап консерваційно-реставраційних робіт завершать на початку цього літа, коли відзначатимуть 500-річчя Чорткова. Тоді на замчищі відбудеться низка святкових заходів із реконструкцією історичних подій, пов’язаних із місцевою твердинею.