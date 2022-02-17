У Трибухівцях освятили камінь під будову довгоочікуваного спорткомплексу, який зведуть за сприяння Миколи Люшняка (відео)

У селі Трибухівці, що на Бучаччині, освятили наріжний камінь.

За два роки на цьому місці збудують спортивний комплекс з тренажерними залами та басейном.

– Сьогодні цей спортивний об’єкт – яскравий приклад співпраці влади усіх рівнів. Мені неодноразово висловлювали сумніви стосовно того, чи не стане комплекс черговим довгобудом. Але я впевнений, що цього не трапиться. Ми обов’ язково закінчимо цей проєкт. Знайдемо необхідне фінансування та шляхи вирішення тих чи інших проблем, – каже народний депутат України, голова Тернопільської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка .

Комплекс зведуть поблизу школи. Тож під час уроків фізкультури діти зможуть займатися плаванням у басейні. Крім того, тут створять секцію з плавання, де навчатимуть майбутніх чемпіонів.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Герой України Петро Гадз зазначив, що втілювати в життя проєкт довгоочікуваного для громади спорткомплексу розпочали завдяки активній підтримці Миколи Люшняка.

– Найбільше спасибі хочу сказати Миколі Володимировичу за те, що він добивався. Тому, що 20% – це наші гроші, 80% – гроші держави, – говорить Петро Гадз. – Як народний депутат і член бюджетного комітету Микола Володимирович просив за Трибухівці. Зараз про цю громаду вже всі знають, сталося те, що ми хотіли.

Голова Трибухівської ОТГ Олег Ковдрин каже, що впродовж кількох років намагався знайти шляхи для втілення цього комплексу.

– Від нас всіх я дякую Миколі Володимировичу за велику фінансову допомогу. Дійсно, він людина, яка підтримувала і завжди підтримує нас. Звичайно, ми не впоралися би і без Петра Івановича. Адже без його податків нічого б в громаді не робилося. Тож йому теж щира, безмежна подяка, – зазначає Олег Ковдрин.



