У Тернополі працюватимуть усі школи та дитячі садочки, незважаючи на “жовту” зону

“Хочу наголосити, що 83 відсотки усіх педагогів – вакциновані, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти ТМР. – У Тернополі немає такої школи, де немає 80 відсотків вакцинованих вчителів. Це означає, що з завтрашнього дня і на перспективу ми вчимося всі очно – всі діти йдуть в школу”.

За словами Ольги Похиляк в усіх школах Тернополя вакцинованих більше як 80 відсотків колективу.

“В дошкільних установах вакцинація ще краща – вакциновано 86 відсотків працівників, – наголосила Ольга Похиляк. – Нехай батьки не хвилюються – дошкільні заклади працюють у звичному режимі. Садочки будуть працювати так само як і позашкільні заклади і професійно-технічна освіта, використовуючи усі карантинні обмеження”.

Також головна освітянка не хотіла говорити про можливе онлайн навчання коли введуть червону зону.

“Давайте не будемо забігати наперед і говорити про червону зону, поки що ми працюємо і вакцинуємося”, – підсумувала Ольга Похиляк.

Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про те, що усі школи та садочки Тернополя будуть працювати у штатному режимі, правда оприлюднив трохи інші відсотки вакцинації.

“Дякую працівникам шкіл та садочків за те, що пройшли вакцинацію. Це дає можливість продовжити навчання незважаючи на те, чи перебуватиме Тернопіль у жовтій чи у помаранчевій зоні.На сьогоднішній день у Тернополі вакциновано 82% працівників у школах та 88% працівників у садочках”, – наголосив Сергій Надал.

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