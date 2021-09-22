У Тернополі навчатимуть стародавньому іконопису

У Тернополі відкрили іконописну школу львівського майстра Андрія Майовця. Вона діятиме при парафії Церкви Успіння Пресвятої Богородиці. За словами іконописця, у школі зараз навчаються 15 осіб.

Одна з учениць – Ірина Максимюк. Жінка каже, написала 2 ікони, зараз працює над третьою:.

“Спершу я думала, що третьою буде ікона Святого Спиридона. Люблю його історію життя. Але коли ми освячували другі свої ікони, в нашій в церкві якраз виставили образ Матері Божої Неустанної Помочі. На цій іконі дуже багато символів. Тут погляд Ісуса своє говорить, а погляд Марії – своє”.

Перед тим, як розпочати роботу над іконою, потрібно підготувати дошку, на якій писатимуть образ. Цей процес, за словами іконописця Андрія Майовця, триває тиждень:

“Це липова дошка, з якої виготовляється іконний щит. Він проклеюється кролячим клеєм, приготовленим на паровій бані. Тоді до нього додається крейда. На паровій бані у нас все поміщається. Кілька разів дошка ґрунтується”.

Навчання триватиме 2 тижні, каже Андрій Майовець. За його словами, іконописна школа в Тернополі відбувається вчетверте.

Андрій Майовець закінчив Українську академії друкарства та іконописної школи “Радруж” при Українському католицькому університеті. Проводить благодійні майстер-класи для дітей-сиріт.

Суспільне