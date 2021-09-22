«Краще вчити англійську по пів години, але щодня», – викладачка з Тернопільщини

Протягом останніх років вивчення іноземних мов захоплює все більше українців.

Мобільні додатки, серіали і кіно мовою оригіналу та різноманітні методики – все це має на меті допомогти вам ефективніше вивчати іноземні мови.

Однак, на що потрібно звернути увагу, в першу чергу, та чи можливо ефективно вивчити мову самотужки? Про це «Сорока» запитала у Лесі Ямелинець з Теребовлі.

Жінка вже 23 роки викладає англійську мову та поділилася секретами її вивчення з нашими журналістами.

Викладач каже, при вивченні іноземної мови важливо приділяти достатньо уваги всім її аспектам.

– Найскладніше для українців подолати мовний бар’єр і почати говорити англійською мовою. Дуже часто люди не можуть зрозуміти, що її потрібно вивчати комплексно: правильного говоріння неможливо навчити без звернення до граматики чи сприймання на слух. Важливо не лише розмовляти, але й слухати, – говорить Леся Ямелинець. – Важливим також є зорове сприйняття (читання). Без нього нереально орієнтуватися в соціумі. Багатьом граматика дається надзвичайно важко, але якщо людина хоче спілкуватися англійською, особливо коли це стосується робочих питань, без граматики їй не обійтися.

Тож покладатися лише на один метод, наприклад, перегляд улюблених фільмів мовою оригіналу, таки не варто, зазначає викладач.

– Навчання за серіалами може допомогти у вивченні певної лексики, граматики чи у формуванні правильної вимови, але це, скоріше, є одним із способів вивчення мови, а не окремим способом.

Однак особливу увагу таки слід звернути на поповнення словниковий запасу.

– В методиці англійської мови є такий вираз “fluency over accuracy”. Це означає, що краще розмовляти вільно і не боятися зробити помилку, тож краще знати багато слів, ніж правила вживання якоїсь складної граматичної структури, – зазначає Леся Ямелинець.

Викладач додає, що вивчити англійську можливо й самотужки, однак над вдосконаленням мовного рівня потрібно працювати постійно, а не лише час від часу.

– Вчити англійську мови краще щодня по пів години, ніж раз в тиждень дві години, – додає викладач. – В сучасному світі вивчити мову самостійно реально, адже існує велика кількість онлайн-уроків, відео, чатів, де можна практикуватись. Але ніщо не замінить ЖИВОГО спілкування, тому я б все-таки віддала перевагу навчанню з людьми.

Сорока