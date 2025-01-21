Більше двох років вважався безвісти пропавшим, – Ангелом додому повертається Андрій Грищук

На превеликий жаль сьогодні отримано сповіщення про героїчну загибель військовослужбовця, солдата, жителя селища Товсте – ГРУЩАКА Андрія Олеговича, 28.06.1986 року народження, повідомляють у селищній раді.

Непоправне сталося ще 14 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання в Запоріжській області, і до сьогоднішнього дня Андрій вважався безвісти пропавшим.

Більше двох років його рідні чекали та вірили в диво. Але дива не сталося…

Наш земляк мужньо виконуючи військовий обовʼязок, в бою віддав своє життя за вірність українському народові.

Щиро співчуваємо рідним та близьким, односельчанам та побратимам воїна.

Вічна памʼять!

Герої не вмирають!