Віктор Місюрак після 18 місяців невідомості «на щиті» повертається до рідного дому

У боях із російським загарбником, на Покровському напрямку, загинув ВІКТОР МІСЮРАК, 1973 р.н. – житель села Івачів Долішній, повідомляють в Білецькій громаді.

Захисник вважався зниклим безвісти з 8 травня 2024 року та в четвер, 23 січня 2025 р., «на щиті» повернеться до рідного дому.

Панахида за загиблим воїном відправлятиметься 22 січня у Домі печалі м.Тернопіль.

Чин похорону відбудеться 23 січня у Церкві Святого Апостола та Євангеліста Луки, с.Івачів Долішній.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Світла пам‘ять і вічна слава Герою