Альфа Академия Амазон рассказали 8 ошибках в книжном бизнесе на Amazon

Олег Белоцерковец и Николай Матушевский – специалисты по книжному бизнесу на Amazon, основатели Alfa Amazon Academy – обучающего курса по работе с Амазон. Олег Белоцерковец продает товары по модели Private Label (под собственным торговым брендом), и ему удалось выйти на семизначные обороты. Николай Матушевский работает в нише электронных книг. Он создал издательское агентство, сопровождающее книгу от идеи к продвижению и продаже. Олег и Николай рассказали о совместном опыте в нише цифровых книг, который в 2024 году принес им по 10 тысяч. дол. в месяц.

Олег Белоцерковец и Николай Матушевский фото

Интервью с основателями Alfa Amazon Academy

Расскажите, в какой нише вы сейчас фокусируетесь?

Мы работаем в нише цифровых книг по двум направлениям. Первое направление – создание и продвижение собственных книг. К примеру, в прошлом году мы разместили на Amazon 100 произведений, 14 стали бестселлерами. Второе направление – делимся опытом с людьми, желающими зарабатывать на Amazon на книгах. Есть два формата – мастер-классы и обучающая программа на платформе Alfa Amazon Academy.

В чем привлекательность ниши цифровых книг?

Важно, что в книжном бизнесе не требуются капиталовложения на закупки товара. Также не обязательно быть настоящим писателем и можно творить “чужими руками”. Первоначальные расходы – от 200 дол. Еще два “плюса” – не нужны знания английского языка и работаешь полностью удаленно.

Реально ли заработать в книжном бизнесе?

Ежедневно на сайте Amazon бывает 500 млн посетителей. Представь, люди потратили на книги 5,3 млрд долл.! Как видишь, заработать в книжном бизнесе вполне реально.

Думаю, Олег Белоцерковец точно скажет, какой выигрыш? Какие твои оценки на основе 10-летнего опыта в e-commerce?

Уже через 30 дней есть возможность зарабатывать по 2 тыс. дол. и работать по 2-3 часа. в день.

Олег Белоцерковец – сооснователь Alfa Amazon Academy

На первый взгляд кажется, что с книгами просто. Легко ли продавать на Amazon?

На моих глазах сотни новичков начинали продавать книги. Я видел, какие они совершают ошибки. Люди иногда просчитываются на самом старте, когда выбирают тему. Иногда что-то не учитывают, и им просто блокируют аккаунт.

Николай Матушевский, как профи в книжном бизнесе, скажи, на что обращать внимание? Какие ошибки совершают новички?

Первая ошибка – когда люди пишут книгу о том, о чем им хочется, или о том, в чем разбираются. Но они не учитывают, есть ли аудитория по этой тематике.

К примеру, если разбираешься в собачьих будках, то об этом не писать?

Пусть ты написал супер крутой контент о том, как строятся большие будки. Но никто этого не ищет, потому что это никому не нужно. То есть выбрана не прибыльная тема книги. Поэтому сначала делаем research и выбираем тему, которая пользуется спросом и приносит деньги.

Итак, неконкурентная тема – первая ошибка. Еще какие ошибки начинающих?

Вторая ошибка – некачественно, без деталей, ставим задачу исполнителю. Поэтому не надеемся на авось. Надо делать максимально подробную техническую задачу. Только тогда получите хорошую качественную книгу.

Николай Матушевский – один из основателей Альфа Академия Амазон

На Amazon многие, по-видимому, сделали research, и там есть сотни похожих книг. Новая книга потеряется и ее не заметят?

Такое бывает, если в описании не указать главные достоинства книги. И это третья ошибка. Надо понимать: когда кто-то ищет какую-нибудь книгу, у него выбор не из двух книг. На платформе сотни книг! Вы должны задеть вашего потенциального покупателя, чтобы он кликнул именно на вашу книгу.

Дай конкретный совет, как решить эту проблему? Потому что выделиться действительно тяжело.

Дам одну подсказку. Глаз хорошо цепляется за цифры в тайтле. Такое не следует делать везде. Но если есть возможность, лучше использовать.

Что скажешь об обложке? Она важна?

Здесь скажу о четвертой ошибке – неприглядная обложка. Представь себе ситуацию: потенциальные покупатели просматривают поиск. И в поиске ваша обложка ничем не выделяется. Соответственно, кликать на нее будут меньше, покупать меньше, и Amazon высоко ранжировать ее никогда не будет.

Еще какие ошибки совершают новички?

Следующая, пятая ошибка – это непроработанный SEO листинг. То есть, это если у вас не включены нужные ключевые слова в описании книги. В таком случае вы будете ранжироваться по меньшему количеству ключевых слов.

Как Amazon реагирует на такую ​​ошибку?

Amazon тогда труднее понять, по каким запросам вас продвигать. Вы будете ниже тех ключевых слов, по которым вас следует показывать. И вообще, книга будет появляться по меньшему количеству высокочастотных ключей на Амазон.

Николай Матушевский – эксперт по книжному бизнесу на Амазон

Сложно разобраться в SEO без подготовки. Вы даете эту тему на курсе?

Да, о SEO мы говорим во второй половине курса Альфа Академия Амазон.

Еще, вероятно, нужно смотреть, что делают конкуренты?

Да, соглашаюсь, с этим связана шестая ошибка – отсутствует А+ Content.

Подожди, объясни человеческими словами, что это такое?

A+ Сontent – ​​это специальные инструменты платформы Amazon, помогающие и продавцам, и покупателям. Эти инструменты как бы “ведут” покупателей, чтобы они сделали выбор. К примеру, человеку показывают описание книги, ее характеристики, обложку, оценки других читателей, видео-обзоры. Если это не использовать, то будет одна большая ошибка.

Этот инструмент доступен для простых продавцов или для крутых компаний?

A+ Сontent в издательском бизнесе доступен всем авторам. Фактически сейчас большинство конкурентов его производит.

Что будет, если ты не умеешь в A+ Content?

Представь, покупатель пришел на страницу конкурента. На этой странице он видит А+ Соntent. Что это значит? Покупателю расписали преимущества книги. Тогда он приходит на страницу твоей книги без описания преимуществ. Уверяю, никто в простой текст особо вчитываться не будет. Соответственно, выбор скорее всего будет в пользу конкурентов.

Олег Белоцерковец – спикер курса Alfa Amazon Academy

На Амазон можно рекламироваться, чтобы попасть в топ? Важны ли отзывы для цифровой книги?

Да, платформа дает такую ​​возможность. Расскажу о седьмой ошибке – нет работы по продвижению в топ и нет генерации отзывов. Восьмая как продолжение седьмой – не настроенная PPC-реклама. Прошло время, когда мы могли опубликовать книгу, и она сразу начинала продаваться. Поэтому маркетинг непременно нужен, по-другому никак.

Какие можешь дать советы по рекламе?

В целом, главное – это обязательно хорошо проработать структуру рекламной кампании. Все почти так же, как в товарке, практически нет разницы в настройке.

Можно ли идти в книжный бизнес, если сам не пишешь? Олег, что скажешь?

Мы ответили на этот вопрос в курсе “Формула книжного бизнеса”. Существует несколько вариантов. К примеру, можно создать книги без контента. Люди покупают раскраски, бланки для комиксов, кроссворды, пленеры, судоку, головоломки. Второй вариант – это AI. Третий – это с помощью ассистента. Четвертый – найти исполнителя заказа.

Уточни, что получат люди на курсе?

Мы, фактически, за руку проведем людей от нуля до желаемого результата. Курс работает на платформе Alfa Amazon Academy. Мы записали 110 видео-уроков на украинском и русском языках. Получилось 11 модулей: даем теорию, практику, готовые шаблоны, персональные консультации, разборы, вебинары.

Спустя сколько времени можно выйти на Amazon?

Уже через месяц учащиеся создадут первую книгу и будут продавать ее на Amazon.

Обучение в Альфа Академия Амазон

Николай, какова продолжительность программы? Если человек не будет успевать, что тогда делать?

Продолжительность обучения на Альфа Академия Амазон – 45 дней. Но каждый может выбирать свой ритм и учиться в удобное время. То есть нет такого, что вы привязаны к какому-то времени.

Хорошо, еще вопрос – какие люди приходят на курс Alfa Amazon Academy?

Приходят и новички, и предприниматели, и эксперты. Мы гордимся нашими выпускниками. У нас учились люди без опыта в бизнесе и интернет-продажах. При этом получали тысячи долларов после первой книги. К примеру, был Паша из Одессы – в 27 лет получил доход от первой же книги 4213 дол.

А девушки учатся? Какие у них успехи?

Девушки вообще рекорды устанавливают! Помню, училась Аня, 29 лет из Армении. Она в первый месяц обучения создала книгу, ставшую бестселлером в Британии, и заработала 8760 дол. Да и в целом, если посмотреть отзывы и кейсы учеников, то у девушек невероятные результаты.

С каким запросом поступают на курс Alfa Amazon Academy? Какие у людей ожидания?

Бывает, что люди меняют жизнь из-за войны и говорят, что хотят отдаленный бизнес без привязки к месту проживания. И чтоб не зависеть от работодателей. Хотят увеличить доход и начать новое направление. Хотят быть самостоятельными. У всех по-разному.