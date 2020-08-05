“Промінчики” в останні тижні літа влаштують для дітей дивовижні канікули

Літо потихеньку добігає свого кінця. Але не варто сумувати – попереду ще майже 4 тижні літніх канікул! 🤩

Чим будуть наповнені ці тижні у вашої дитини?

🙃Веселими іграми з однолітками, цікавими майстер-класами, драйвовими квестами і змаганнями?

👾Чи іграми на планшеті, сидінням в Інстаграм і Тік-Ток, переглядом мультфільмів вдома?

Вирішувати, звичайно, вам і тільки вам.

Якщо ви обираєте 1-й варіант ,то телефонуйте до нас і встигніть забронювати місце на пригодницьку англомовну зміну “СТЕЖКАМИ ІНДІАНЦІВ”, яку ми с спеціально приберегли на «десерт» цього літа.

Ми проводили цю зміну вже двічі, і завжди діти від неї у захваті. Їм надзвичайно подобається занурення в життя справжнього індіанського племені – робити собі яскравий роуч на голову, бойовий розкрас обличчя, виготовити справжній лук і стріли, вивчити мову жестів індіанців, навчитися розрізняти сліди тварин і стати знавцем рослин….

А батькам подобається те, що діти на цій зміні ще й вдосконалюють навички розуміння і говоріння на англійській мові.

Детальніше про цю зміну дивіться тут: http://prominchyky.com.ua/we-are-indians/

Телефонуйте 097-5969021 (Тетяна)