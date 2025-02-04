Хвилина мовчання на честь Артема УЗУНАЛОВА

Артем був надзвичайно доброю та щирою людиною. Друзі згадують його як того, хто завжди був готовий підставити плече і допомогти у скрутну хвилину. Працьовитий столяр та будівельник, він знайшов роботу в Німеччині, але коли прийшла біда – повернувся захищати рідну землю.

Любов до України для 31-річного Артема була понад усе. Він не вагався ні хвилини, коли вирішив стати до лав захисників. У складі 109-го окремого гірничо-штурмового батальйону “Едельвейс” мужньо боронив позиції на Донеччині.

8 серпня 2022 року, рівно через місяць після мобілізації, Артем загинув під час танкового обстрілу біля Зайцевого.

За особисту мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились рідні та син Денис, який береже пам’ять про свого татуся-Героя.