16:31 | 4.02.2025
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Тернопільські ДСНС-ники врятували дві будівлі та знешкодили артилерійський снаряд

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Протягом минулої доби тернопільські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі у с. Максимівка Збаразької ТГ, врятувавши від вогню 2 будівлі. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Також піротехніки ДСНС знешкодили артилерійський снаряд, калібром 76 мм часів Другої світової війни, виявлений в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ.

Щиро дякуємо рятувальникам за їхню щоденну жертовність, самовідданість та професіоналізм.

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