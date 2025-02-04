Тернопільські ДСНС-ники врятували дві будівлі та знешкодили артилерійський снаряд
Протягом минулої доби тернопільські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі у с. Максимівка Збаразької ТГ, врятувавши від вогню 2 будівлі. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
Також піротехніки ДСНС знешкодили артилерійський снаряд, калібром 76 мм часів Другої світової війни, виявлений в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ.
Щиро дякуємо рятувальникам за їхню щоденну жертовність, самовідданість та професіоналізм.