Небайдужі жителі Великоберезовицької громади та Тернополя об’єдналися у команду «Трусики з Файного», про це розповідає Людмила Савчак-Клизуб. Волонтери виготовляють білизну для захисників — як звичайну, так і адаптивну для поранених. Людмила поділилася цією ініціативою, розповідаючи, що кожен виріб створюється з частиною любові, турботи та молитви, адже кожен воїн для них, як рідна людина.

Команда «Трусики з Файного» складається з понад 20 волонтерів, які поділили обов’язки для оперативного виконання замовлень. Волонтери чудово розуміють, що військові не можуть чекати місяцями, тому працюють швидко, щоб забезпечити їх необхідним.

Зі слів Людмили Савчак-Клизуб, в осінньо-зимовий період кількість запитів на білизну значно зросла. В умовах фронту неможливо часто прати та сушити одяг, тому забезпечення чистою білизною стало ще важливішим. Однак завдяки підтримці місцевих колективів, зокрема працівників Острівського ліцею, вдалося оперативно задовольнити потреби військових.

Ця ініціатива вимагає постійної підтримки у вигляді тканини, ниток і резинок. Підходять різні матеріали: сатин, ситець з бабусиної скрині, а також натуральні тканини — льон, бавовна, віскоза. Тканини можуть бути будь-якого кольору, з будь-яким малюнком, навіть дитячими — феями, єдинорогами, квітами, що піднімає настрій захисникам. Вимоги до тканини: вона має бути чистою, без дірок, в будь-яких відрізках чи рулонах.

Ініціатива «Трусики з Файного» демонструє, як громада може об’єднатися і допомогти захисникам не тільки на фінансовому рівні, а й через підтримку в повсякденних потребах. Людмила запрошує всіх долучатися до проекту, адже для виготовлення білизни потрібні тканини, нитки та резинки. Ті, хто хоче допомогти, можуть звертатися за телефоном 0973156644, а також підтримати ініціативу фінансово.

«Не будьте байдужі! Давайте разом зробимо добру справу для наших захисників!» — закликає Людмила Савчак-Клизуб.