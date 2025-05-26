Хвилина мовчання на честь Павла БРИГИНЦЯ

Павло БРИГИНЕЦЬ був справжнім захисником, який у 42 роки став опорою не лише для своєї родини, але й для побратимів у 37-й бригаді морської піхоти.

Економіст і спеціаліст з комп’ютерних наук за освітою, він обрав шлях воїна, підписавши контракт зі ЗСУ ще в жовтні 2021 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Павло перевіз сім’ю з Бердянська до Тернополя, а сам став на захист України у лавах Військово-Морських Сил.

Попри бойові травми, він продовжував передавати свій досвід молодшим бійцям, вселяючи в них віру в перемогу. На Херсонському напрямку Павло отримав поранення, які, на жаль, виявилися несумісними з життям.

21 червня 2024 року його серце зупинилося в дніпровському госпіталі.

За свій подвиг Павло БРИГИНЕЦЬ посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

У глибокій скорботі залишилися дружина Юлія, троє дітей і мама, для яких він назавжди залишиться люблячим чоловіком, батьком, сином і справжнім Героєм.