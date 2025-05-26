Жорстокий удар по цивільних: ворог дві ночі поспіль атакує Хмельницьку область

Хмельницька область другу ніч поспіль зазнає масованих атак з боку російських військ. Цієї ночі ворог знову завдав комбінованого удару, застосувавши ракети та дрони. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За попередніми даними, жертв серед цивільного населення в результаті останньої атаки немає, однак пошкоджено низку приватних будинків і підприємств.

Натомість попередня ніч стала трагічною для регіону. Внаслідок російського обстрілу загинули четверо мирних мешканців, ще п’ятеро отримали осколкові поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані.

Внаслідок ворожого удару було зруйновано шість приватних будинків, понад 20 пошкоджено, постраждали вікна в одному із закладів освіти, а також комунальний транспорт.

«Ворог свідомо цілив по цивільній інфраструктурі. Ми фіксуємо черговий воєнний злочин. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога», — наголосив Сергій Тюрін.

Обласна влада та рятувальні служби працюють на місцях ураження. Наслідки обстрілів уточнюються. Жителів регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та максимально дотримуватися заходів безпеки.